Marco Asensio è tornato ad essere importante per il Real Madrid, complice l'infortunio di Rodrygo. L'esterno spagnolo è stato rassicurato da Ancelotti sulla centralità nel suo progetto tattico e ora ha l'occasione per dimostrarlo. Come riporta As, il classe '96 si gioca adesso le sue chance di rinnovare con le Merengues, vista la scadenza nel 2023, nonostante la sua volontà sia quella di continuare a vestire la camiseta blanca.