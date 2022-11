Il Real Madrid continua a tenere in considerazione Jude Bellingham come rinforzo per il centrocampo. Le Merengues però difficilmente arriveranno alla cifra chiesta dal Borussia Dortmund. La soluzione in questo senso può essere Eduardo Camavinga, che può rientrare come contropartita nell'operazione per portare al Bernabeu il centrocampista inglese. Lo riporta El Nacional.