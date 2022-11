Il Manchester City prepara il prossimo grande colpo per il suo centrocampo. Secondo Sport, la dirigenza dei Citizens è pronta a muoversi per Toni Kroos, nel caso in cui il nazionale tedesco decida di non rinnovare il suo contratto col Real Madrid, in scadenza il prossimo giugno. I Blancos, dal conto loro, sono fiduciosi che il 33enne rimanga al Bernabeu anche la prossima stagione.