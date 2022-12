Il Real Madrid non ha abbandonato la pista che porta a Kylian Mbappé. Secondo Sport, i Blancos sono ancora interessati al fuoriclasse francese e tenteranno l’assalto nel prossimo mercato estivo, solo se si verificheranno certe condizioni. L’attaccante del PSG dovrà chiedere il trasferimento a Madrid e non avrà alcun potere od influenza sui suoi compagni di squadra. Inoltre, il numero 10 dei Les Blues dovrà accettare uno stipendio minore e maggiormente in linea con la filosfia del Santiago Bernabeu.