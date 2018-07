Julen Lopetegui, nuovo allenatore del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale del club: "Ho una rosa molto buona e pronta per affrontare tutte le competizioni con le massime garanzie. Sono convinto che vedremo una squadra competitiva e con le idee chiare. Tornare qui è sempre speciale perché è come se fosse casa mia. Sono cresciuto qui, mi sono formato qui e tornarci come allenatore per me è un sogno, un emozione, ma anche un atto di responsabilità. Penso di essere all'altezza del club più importante del mondo e voglio conquistare subito un titolo contro l'Atletico Madrid. E' impossibile che a qualcuno non piaccia il Madrid, tornare qui è sempre speciale. Ci sono delle sfumature e delle situazioni ancora da chiarire in questa settimana, ma la mia rosa è già ottima così".