"Non voglio andarmene": con queste parole, nel corso di un'intervista ad AS, Marcelo ha giurato fedeltà al Real Madrid. Il brasiliano, in merito a voci su un possibile approdo in Italia, spiega: "Sono due anni che sento dire che ho firmato con la Juve, che non vivevo senza Cristiano...La gente si inventa molte cose".