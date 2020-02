Come evidenza Mundo Deportivo, è una situazione paradossale quella vissuta al Real Madrid dall'attaccante classe '93 Mariano Diaz. Il giocatore lavora ai margini del gruppo dallo scorso 28 gennaio e il club non ha mai emesso un comunicato per chiarire le sue condizioni fisiche. Sotto contratto fino a giugno 2023, Mariano è destinato a lasciare i blancos a giugno. Recentemente è stato nel mirino della Roma.