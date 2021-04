Il Real Madrid ha deciso di puntare tutto sull’acquisto di Mbappé, ma per arrivare al fuoriclasse francese, dovrà offrire almeno una contropartita di livello assoluto al PSG. Leonardo continua a chiedere Vinicius, di cui però i blancos non vogliono privarsi. Pochettino invece vuole Varane, che è in uscita dal Real Madrid, a meno che non rinnovi entro luglio. Proprio il difensore francese, secondo il programma televisivo El Chiringuito,, potrebbe sbloccare la trattativa.