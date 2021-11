Dopo aver guidato la Croazia al Mondiale, Luka Modric è determinato a volare in Qatar da giocare del Real Madrid. Il contratto del centrocampista con le Merengues è in scadenza alla fine di questa stagione, ma secondo quanto racconta Marca è tutto pronto per il rinnovo per un'ulteriore stagione, allungando la scadenza a giugno 2023.



IL NUOVO STADIO - La volontà di entrambe le parti è quella di andare avanti insieme, il giocatore vuole continuare la sua carriera a Madrid anche perché tra i suoi obiettivi c'è quello di giocare nel nuovo Santiago Bernabeu, dove i lavori dovrebbero terminare il prossimo anno.