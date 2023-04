Il Real Madrid si sta già preparando per il dopo Ancelotti. I Blancos stanno già pensando ad un futuro senza l'allenatore italiano e stanno valutando diversi profili per la panchina. Oltre avere una squadra competitiva in ogni scenario, è importante anche la presenza di un tecnico che sia all'altezza. Secondo Fichajes, due nomi si trovano già in casa merengue: Raul Gonzalez e Álvaro Arbeloa. Il primo è alla guida del Real Madrid Castilla, mentre l'altro è l'allenatore delle giovanili. Due alternative 'low cost' che potrebbero far comodo a Florentino Perez, visto che hanno già vissuto l'ambiente per anni.