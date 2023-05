Le voci sul futuro di Carlo Ancelotti non si sono fermate dall'inizio del 2023. L'ultima di queste è che nelle alte sfere del Real Madrid c'è un nome che rimbomba. Si tratta di Xabi Alonso, attuale allenatore del Bayer Leverkusen. Secondo Sport Bild, l'ex giocatore del Real Madrid, tra gli altri, sarebbe in questo momento il candidato numero uno per allenare la squadra bianconera in caso di partenza di Ancelotti.