La Real Sociedad è alla ricerca di un attaccante e l'occasione potrebbe essere Luka Jovic. Il Real Madrid lo vuole mandare in prestito per farlo giocare e, secondo Fichajes.net, i baschi sono molto interessati a prendere l'attaccante serbo per questa stagione. Le Merengues chiedono circa 1,5/2 milioni di euro per il prestito, ma mancano pochi giorni alla fine del mercato e alla fine l'operazione potrebbe anche concludersi con un prestito gratuito.