Nacho Fernández è uno dei numerosi giocatori che terminano il contratto con il Real Madrid il 30 giugno. Lo spagnolo non ha ancora ricevuto nessuna offerta dai Blancos per continuare la sua avventura nella capitale. Comunque, dopo la vittoria contro il Liverpool in Champions, ed un’ottima prestazione del difensore, secondo Fichajes, il club allenato da Carlo Ancelotti sembrerebbe aver cambiato idea sul suo futuro.