In casa Real Madrid, nonostante le tre Champions League consecutive, non si dormono sonni tranquilli, pare un paradosso, eppure è così. Prima le parole di Cristiano Ronaldo dopo la vittoria in finale a Kiev contro il Liverpool, poi l'addio di Zinedine Zidane. Il quotidiano Marca prova a fare ordine sulla situazione madrilena: la priorità non è il futuro di CR7 ma bensì la scelta della futura guida tecnica siccome la futura casacca che indosserà il portoghese potrebbe anche dipendere da chi si siederà in panchina al Santiago Bernabeu.