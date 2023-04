Samuel Chukwueze è sulla buona strada per diventare presto una delle vendite più alte nella storia del Villarreal. Il nigeriano sta disputando un ottimo campionato, mettendo a segno 6 gol e servendo 5 assist in 27 partite. Su di lui ci sono diverse squadre di Premier tra cui: Liverpool, Everton, West Ham, United o Arsenal. Dopo la spettacolare doppietta rifilata nell'ultima giornata al Real Madrid, il nativo di Umahaia ha stregato Florentino Perez, presidente dei Blancos. Secondo Marca, il club della capitale è pronto a mettere sul tavolo ben 50 milioni per assicurarsi le prestazioni del giocatore del sottomarino giallo.