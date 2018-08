Secondo quanto riportato da As, che riprende quanto scritto da Il Messaggero, gli uomini- mercato del Real Madrid saranno a Roma nelle prossime ore per trattare Sergej Milnkovic- Savic. L'uscita di Kovacic direzione Chelsea impone un colpo di grande caratura a centrocampo ed il serbo è il prescelto di Lopetegui. L'intermediario della trattativa è il potente Jorge Mendes, l'offerta del Madrid è di 100 milioni di euro più 10 di bonus per il calciatore della Lazio.