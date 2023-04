Xabi Alonso è diventato uno dei principali candidati per accomodarsi sulla panchina del Real Madrid la prossima stagione, visti i dubbi sulla continuità di Carlo Ancelotti. Le Merengues lo hanno preso in considerazione per il suo passato nel club. Lo spagnolo è stato un pezzo importante nell'anno in cui hanno vinto la decima Champions League con Carlo Ancelotti stesso come allenatore. Inoltre, l'altro motivo che ha spinto Florentino Perez a preferirlo rispetto agli altri è per via del suo lavoro ed idea di calcio che applica al Bayer Leverkusen.