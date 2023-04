Toni Kroos è stato uno degli acquisti migliori del Real Madrid. Arrivato nel 2014 per 25 milioni di euro dal Bayern Monaco, il tedesco ha vinto tutto, tranne la Coppa del Rey. Ormai trentatreenne, il suo futuro nella capitale spagnola è stato in bilico per un po', ma la notizia che tutti i tifosi aspettavano è finalmente arrivata. Secondo quanto riportato da Marca, il centrocampista ha rinnovato per un altro anno. Così, il Teutón celebrerà il decennio come calciatore Merengue, entrando nell'olimpo del club.