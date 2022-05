Il Real Madrid, concentrato sul finale di una grande stagione, aspetterà il finale di stagione per prendere decisioni sul futuro dei suoi giocatori con calma e lucidità.



Tra i tanti giocatori in dubbio per l'anno prossimo rientra Marcelo, terzino classe 1988, in scadenza proprio a giugno 2022. Come riportato da Marca, il brasiliano avrebbe dimostrato volontà di rinnovare, trovando poco riscontro da parte della società.