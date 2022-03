Come riporta AS, con l'arrivo di Kylian Mbappé e i rumors che non si spengono nemmeno in merito ad Erling Haaland, il Real Madrid sta prendendo in considerazione l'ipotesi di mettere sul mercato l'attaccante classe 2001 Rodrygo. Alcuni club di Premier League hanno già manifestato il loro interesse e i blancos hanno fissato un prezzo di vendita a 50 milioni di euro.