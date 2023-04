Il Real Madrid sta lavorando alla successione di Karim Benzema. L'attaccante francese ha 35 anni e non può reggere questo ritmo per ancora molto tempo. Detto questo, i Blancos si stanno muovendo sul mercato per risolvere questo "problema". Tra i nomi caldi ci sono quelli di Kylian Mbappe e Erling Haaland. Nelle ultime settimane, però, un altro profilo è entrato nei radar madridisti: Jonathan David. La punta del Lille sta vivendo una stagione fantastica, in cui ha segnato 20 gol in 29 partite. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Lo riporta Fichajes.com.