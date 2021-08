Il Real Madrid non molla Mbappé. Se non riuscirà a convincere il Paris Saint-Germain a cederlo subito con un'offerta da 120 milioni di euro, il presidente Florentino Perez cercherà di prendere l'attaccante francese l'anno prossimo a parametro zero.



In tal caso il PSG proverebbe a prendere il portoghese Cristiano Ronaldo, in scadenza di contratto a fine stagione con la Juventus.