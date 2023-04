L'addio di Julian Nagelsmann al Bayern Monaco, ha intensificato il valzer delle panchine in giro per l'Europa. Secondo il portale spagnolo Don Balon, il tecnico tedesco sarebbe in attesa di una proposta importante da parte di almeno due top club europei: Chelsea e Real Madrid.



Sul fronte spagnolo, l'assai probabile addio di Carlo Ancelotti a fine stagione, potrebbe favorire l'approdo di Nagelsmann alla corte di Florentino Perez. I blancos, però, starebbero valutando anche due ex come Raùl e Arbeloa, col secondo favorito sull'attuale allenatore del Real Madrid Castilla.



La già affermata esperienza europea di Nagelsmann potrebbe giocare un ruolo fondamentale sulla scelta. Al momento l'ex Bayern avrebbe già rifiutato la proposta del Tottenham per il dopo Conte.