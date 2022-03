Casemiro ha avuto una proposta dalla Juventus per la prossima stagione. Di fronte a questa situazione, la dirigenza del Real Madrid si è messa subito al lavoro per trovare un sostituto. Ci sono due nomi in lizza: Aurélien Tchouaméni del Monaco e Rúben Neves del Wolves. Lo riporta il sito spagnolo fishajes.net.