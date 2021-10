In un'intervista a L'Equipe, interrogato sul suo futuro al Real Madrid, Karim Benzema ha detto: "il mio obiettivo è quello di durare il più a lungo possibile e al Real Madrid, con l'obiettivo di restare al top. Quando invecchi devi triplicare le cure e il lavoro. Compirò 34 anni a dicembre e mi sento molto bene"



Al francese, 288 gol in 13 stagioni con la maglia dei blancos, pare non diano alcun fastidio le voci di una possibile concorrenza il prossimo anno di attaccanti del calibro di Mbappè e Haaland.