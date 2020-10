Fede Valverde, centrocampista del Real Madrid, parla dopo la vittoria sull’Huesca. Queste le parole dell’uruguaiano a Movistar Tv: “Sono contento, quando lavori a volte i risultati non si ottengono e devi continuare a lavorare. Abbiamo dimostrato che stiamo bene. Godiamoci oggi questa vittoria ma stiamo già pensando alla prossima partita (contro l'Inter, ndr) che sarà importante. In questa squadra devi sempre vincere. La forza del gruppo sta nel continuare ad allenarsi e migliorarsi come squadra. Questo ci aiuta molto”.