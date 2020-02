Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato al termine della partita persa dai Blancos 1-0 contro il Levante: "Abbiamo perso e non abbiamo fatto la cosa che nel calcio è la più importante: segnare. Loro sono arrivati ​​una volta al tiro ed hanno fatto gol. Il calcio è così, è un casino, in due partite abbiamo perso cinque punti. Ma non sono per nulla preoccupato, a volte capitano certe strisce, positive o negative che siano. In questo caso sono risultati negativi, ma non dobbiamo abbassare le braccia per quello che è successo in due partite. Dobbiamo continuare perché possiamo andare avanti con forza, coraggio e energia".