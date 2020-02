All’indomani del pareggio contro il Celta Vigo, l’allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane ha lanciato un chiaro messaggio a Sergio Ramos, una delle pedine fondamentali del suo “once de gala” ma colpevole del gol del pareggio degli avversari. Il tecnico francese non ha paura di lasciarlo in panchina, dopo averlo accusato di aver commesso svariati interventi difensivi errati, soprattutto in vista dei prossimi fondamentali impegni contro Atletico e Manchester City. In aggiunta, il contratto di Ramos è in scadenza e il suo rinnovo appare tutt'altro che certo. Lo riporta Don Balon.