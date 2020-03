In un’intervista concessa a Four Four Two, l’attaccante del Real Madrid Vinicius jr ha proferito parole al miele per il compagno di reparto Karim Benzema: “Senza dubbio è quello che mi ha aiutato di più da quando sono arrivato a Madrid. Mi dice sempre di stare calmo e di ragionare, ha sempre ottimi consigli per me. Mi ricordo che contro l’Atletico Madrid mi disse di cambiare posizione in campo per qualche minuto, in modo da farmi acquisire più sicurezza durante la sfida. E’ qui da più di un decennio, è un vero privilegio poter imparare da lui”.