A causa di un infortunio al ginocchio che non gli ha permesso di disputare nemmeno una partita in questa stagione di Segunda Division col Real Zaragoza, ha deciso definitivamente di ritirarsi l'attaccante classe '84 Gaizka Toquero. Nativo di Vitoria-Gasteiz (Paesi Baschi), Toquero ha vestito le maglie delle principali squadre basche: cresciuto nella Real Sociedad, ha poi militato in Athletic Bilbao, Alaves, Eibar. Fino a trasferirsi due anni fa in Aragona, a Saragozza per l'appunto.



Queste le sue parole riportate dal Mundo Deportivo: "È stato un anno molto difficile. Quando mi sono operato l'estate scorsa pensavo che sarei stato fuori un mese e mezzo, invece l'infortunio era più grave di quanto pensassi. Non cambierei nulla della mia carriera, anche se non mi piace come è finita, senza poter salutare sul campo. Mi sono divertito molto e la gente si è divertita con me: questo mi resterà. Della mia esperienza al Real Zaragoza mi rimarrà per sempre la stagione 2017-2018, anche se non siamo riusciti a renderla perfetta (la corsa alla promozione in Liga si fermò ai playoff, ndr). Il calore e l'accoglienza dei tifosi era da dieci... Quasi da nessun'altra parte si vive il calcio in questo modo!"