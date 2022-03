. Riesce a raggiungere picchi di rendimento straordinari, con tanto di gol nelle partite di cartello, per poi lasciarsi a lunghi periodi di buio.. Croce e delizia di ogni allenatore che ha avuto nella sua carriera. Problemi muscolari e continue ricadute hanno inciso sul rendimento del croato in questa stagione, di gran lunga la meno convincente della sua avventura in rossonero. I numeri sono la fotocopia perfetta del momento:. Pioli vuole che si trasformi nell’arma in più in questo finale di stagione, una specialità della casa. Lo scudetto può passare dalla fiammate dell’ex Eintracht Francoforte.. Ante non è un titolare in questo Milan, penalizzato sia dai tanti problemi fisici che dal talento del portoghese. Ante non è l’espressione massima della facilità in questo momento,. Provare a rilanciare la sua carriera altrove o rispettare il contratto fino al 2025 con il club rossonero?. Una eventuale cessione del croato potrebbe generare una interessante plusvalenza da investire sul mercato estivo. Ci sarà tempo e modo di approfondire, ora Rebic vuole regalarsi l’ennesimo finale di stagione esaltante.