In odore di una maglia da titolare sulla corsia di destra, l'attaccante Ante Rebic torna nella sua Croazia per provare a trascinare il Milan al successo contro la Dinamo Zagabria. Ecco quanto dichiarato dal numero 12 rossonero in conferenza stampa.



​Se ha detto qualcosa ai compagni su cosa devono aspettarsi: "Lo stadio non è come in Italia, ma è difficile. Non c'erano domande particolari dai compagni".

Come mai i migliori croati giocano all'estero: "I giovani croati è difficile raggiungano la Dinamo, quindi i giovani vanno a giocare fuori. Poi la Nazionale è di grande talento, siamo pochi, ma abbiamo talento".