Ha aperto le porte alla Roma, ma non vuole rinunciare all'ingaggio da 6,5 milioni previsto dal suo contratto con la Juventus. Il futuro di Gonzalo Higuain è in bilico tra Torino e la Capitale e il dilemma trova riscontro anche nelle valutazioni degli analisti, dove la scelta tra le due squadre rimane sul filo: nelle scommesse Snai sulla prossima squadra del Pipita, Juve e Roma sono offerte alla pari, tutte e due a 1,90. Difficile al momento pensare ad altri scenari, vista la lontananza delle altre concorrenti. Inter, Atletico Madrid e Manchester United sono le prime, ma a quota 15,00, mentre per la Major League Soccer e il campionato cinese si sale a 20,00.