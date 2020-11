A Villa Bellini il presidente nerazzurro ha consegnato a ognuno una maschera. Hanno sottoscritto il patto del finto sorriso. Avanti insieme, perché l’emergenza Covid non consente altre spese, ma nelle idee di Marotta la figura di Allegri iniziava ad occupare uno spazio sempre più ingombrante. Steven ha rimesso insieme i cocci in nome del pratico risparmio, ma non ha cancellato i musi lunghi, ben celati dalla sorprendente passata di make up di scena.Siamo tutti d’accordo, nel calcio è spesso sufficiente essere dei grandi professionisti per conseguire successi. L’affiatamento non è indispensabile se tutti lottano per lo stesso obiettivo. Ma all’Inter questa formula non trova applicazione, forse perché c’è chi si sta snaturando pur di seguire una trama che non gli appartiene.: mi godo il percorso. Siamo felici. Giochiamo per fare un gol in più dell’avversario. Di mercato non parlo. Ma questo è Conte? Sul serio? Questo è lo stesso allenatore che in passato ha vinto indottrinando i vari Vucinic e Giaccherini come soldati e che invece adesso si lamenta di scarsa determinazione? Un ossimoro.E Marotta? Ieri, istigato dal proprio tecnico ha finalmente usato il mezzo televisivo per lamentarsi dei torti arbitrali. Ma in che modo?Almeno questo era ciò che avrebbe fatto piacere a Conte e che Marotta, naturalmente, non ha fatto. Visti dall’esterno somigliano tanto a piccoli dispettucci, con di mezzo l’Inter.Ecco perché adesso è il momento che tutti facciano un passo indietro. Martedì l’Inter si gioca una cospicua fetta della stagione a Madrid, contro un Real che in Champions sta facendo fatica ad accendersi.Prima lo si capisce e prima si volta pagina. Chi rappresenta l’Inter sia se stesso, consiglio spassionato rivolto anche ai piani più bassi. In viale della Liberazione sembra esserci aria di terrore: c’è chi si ferma a salutare i giornalisti e interrompe bruscamente i dialoghi scappando in moto perché terrorizzato dal materializzarsi di un dirigente che lo avrebbe sorpreso a scambiare quattro chiacchiere col nemico… Che vita è questa?