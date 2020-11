Il capocannoniere, momentaneo, della serie B con 3 gol in 4 partite, l’attaccante classe ’98 Simone Mazzocchi ha parlato così ai microfoni del Resto del Carlino:

“Non mi aspettavo di essere così determinante ma non volevo avere la scusante di dovermi adattare al campionato. Noi attaccanti siamo soltanto dei numeri, se non segni più rischi di perdere il treno. Quando scendo in campo mi ispiro a Kane, un attaccante completo capace non solo di far gol ma di recuperare palla e fare assist.



I miei punti di forza sono il colpo di testa e la rovesciata ma devo migliorare nell'uno contro uno. Il gol a Venezia? E' stato un gol davvero importante contro un avversario davvero forte dopo delle settimane da incubo. Io sono già stato risparmiato dal virus dopo averlo contratto a marzo, ma è stato un periodo surreale. Alvini? E' un tecnico speciale. Ci fa vivere il calcio e lavorare bene".