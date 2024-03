Reggina, avviato l'iter fallimentare. Esiste una via d'uscita, Ferrero: 'Mi candido ad acquistare il marchio'

Massimo Ferrero vuole la Reggina. È questo l'annuncio dell'imprenditore, ex numero uno della Sampdoria, a pochi giorni dal termine del contenzioso con Matteo Mandredi per il passaggio di mano del club blucerchiato: "Mi candido ad acquistare il marchio della Reggina 1914 - ha detto nel corso del suo intervento a Radio Cusano -, potrei farlo domani mattina con un versamento". Dichiarazioni che arrivano in concomitanza con la pubblicazione della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha aperto la procedura fallimentare nei confronti della società amaranto.



LA DECISIONE - La Sezione civile della Corte d'Appello di Reggio Calabria ha accolto il ricorso di Inps, Inail e Agenzia delle Entrate contro il pronunciamento di primo grado in cui era stata accolta la proposta di accordo della società amaranto, allora presieduta da Felice Saladini, relativo al risarcimento debitorio (contributi obbligatori, versamenti Irpef e premi contro gli infortuni) per un controvalore del 5% del debito accertato della società. Avviata dunque la procedura di fallimento. La Corte d'Appello evidenzia che i titoli finanziari presentati da Felice Saladini, al momento di richiedere al Tribunale di primo grado l'accesso all'omologa del 5%, sarebbero falsi. Il club, ricordiamo, era stato declassato in serie D, dopo il cambio di proprietà, per il mancato versamento di 750.000 euro nel giugno del 2023 da parte degli organi della società per ottenere l'iscrizione al campionato cadetto 2023-2024.