A tre giorni dall'inizio del ritiro estivo e a meno di un mese dal via ufficiale della nuova stagione, che inizierà il 5 agosto con la gara di Coppa Italia contro la Sampdoria, la Reggina non conosce ancora il nome di chi ne guiderà la panchina.



Gli scricchiolii avvertiti nelle scorse settimane tra la nuova proprietà del club e l'allenatore in carica, Roberto Stellone, circa il progetto tecnico si sono trasformati in una frattura insanabile che ha porta quest'ultimo a sbattere la porta e a salutare tutti: "Non ci sono le condizioni per continuare - ha dichiarato l'ex centravanti - Meglio che ognuno faccia le proprie scelte liberamente".



Parole dure alle quale ha replicato altrettanto duramente la società, per bocca del neo-presidente Marcello Cardona, cercando al contempo di rasserenare un ambiente in comprensibile ebollizione: "Siamo rimasti tutti basiti dall’uscita di Stellone ma assicuro i tifosi che non siamo disperati. Giovedì inizieremo col ritiro al Sant’Agata e ci saranno tutti, i calciatori e l’allenatore".



Il nome più probabile candidato a subentrare a Stellone è quello di uno di coloro che lo hanno preceduto nel passato campionato sulla panchina amaranto: Alfredo Aglietti. L'allenatore toscano, esonerato a metà della scorsa stagione, è ancora sotto contratto con il club calabrese e rappresenterebbe la soluzione più rapida ed economica. Ma, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, la dirigenza potrebbe nelle prossime ore fare un tentativo anche con l'ex Pisa Luca D'Angelo o con il grande esperto Serse Cosmi.