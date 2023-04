La Procura Figc ha chiesto di sanzionare la Reggina con tre punti di penalizzazione per non aver ottemperato alla scadenza del 16 febbraio relativa al versamento delle ritenute Irpef per le mensilità di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022. In caso la sentenza, attesa oggi pomeriggio, confermi la penalizzazione, il club calabrese presenterà sicuramente ricorso ma si vedrà in un primo momento applicata la penalità in classifica.



Giova ricordare che gli amaranto sono in attesa dell’omologa relativa alla ristrutturazione del debito rilevato dalla precedente gestione societaria, e avevano chiesto al Tribunale di Reggio Calabria di poter effettuare il versamento, che fa parte del debito cristallizzato al momento della richiesta di ristrutturazione, ma era arrivato un no.