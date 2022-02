Il Presidente Luca Gallo è stato dimesso dalla clinica in cui si trovava ricoverato in seguito all’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto



Migliorano le condizioni di: il presidente dellaè stato dimesso dopo l'intervento chirurgico d'urgenza. Lo comunica il club in una nota ufficiale:Reggina 1914 comunica che, nella giornata odierna, il Presidente Luca Gallo ha lasciato la clinica dove si trovava ricoverato in seguito all'intervento chirurgico d'urgenza a cui è stato sottoposto la scorsa settimana.Il Presidente è in buone condizioni di salute, ed a partire da domani inizierà un percorso di riabilitazione della durata di circa quindici giorni.