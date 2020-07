Oggi è il giorno di Kyle Lafferty alla Reggina. Dopo aver chiuso l'esperienza al Sunderland (terza divisione inglese), il 32enne centravanti nord-irlandese ex Palermo sbarca in giornata a Reggio Calabria per firmare un contratto biennale con la squadra neo-promossa in Serie B.



Tramontata l'ipotesi Carnesecchi, la Reggina è pronta a virare su un altro giovane portiere: Alessandro Russo, classe 2001, ex giovanili Genoa, ceduto un anno fa al Sassuolo, originario di Reggio Calabria, forse il miglior portiere italiano della sua leva.



Sempre secondo Tuttosport, la Reggina fa poi un pensierino anche a un bomber di categoria: Matteo Ardemagni, 33 anni, passato a gennaio dall’Ascoli al Frosinone. Ardemagni ha ancora due anni di contratto e non pensa di rifare le valigie, però anche Chievo e Pescara lo corteggiano e nelle prossime settimane potrebbero esserci sviluppi.