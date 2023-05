Il contratto triennale in essere tra la Reggina e Pippo Inzaghi potrebbe in realtà interrompersi dopo una solo stagione.



I recenti malumori evidenziati dall'ex centravanti della Nazionale nei confronti della dirigenza calabrese potrebbero portare a un divorzio anticipato tra le parti. Una crepa nella quale starebbe cercato di inserirsi la Spal.



Il club presieduto da Joe Tacopina, appena retrocesso in Serie C, starebbe infatti pensando di portare in Emilia il tecnico piacentino, affidandogli una squadra ambiziosa che punta dritta all'immediato ritorno in cadetteria.



A darne notizia è il Corriere dello Sport.