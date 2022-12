Con Federico Santander destinato a salutare la Reggina dopo appena sei mesi di permanenza in Calabria, la società amaranto sonda il mercato alla ricerca di profili con cui sostituire l'attaccante paraguaiano ex Bologna.



Tra i giocatori seguiti con maggior interesse, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche il centravanti del Parma Roberto Inglese.



Convincere i ducali a privarsi di un giocatore che tra alti e bassi ha comunque messo a segno 4 reti in dieci gare nel campionato in corso, non sarà un'impresa semplice.