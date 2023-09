Sarà la società "Fenice amaranto" a rappresentare la città di Reggio Calabria nel prossimo campionato di calcio di serie D.



La scelta é stata fatta dal Comune, che ha valutato le tre offerte che erano state presentate.



Lo ha reso noto, nel corso di una conferenza stampa, Il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti: "L'ente ha esaminato le tre proposte ricevute - ha detto Brunetti - e la scelta è ricaduta su 'La Fenice amaranto Asd' perché, dalla documentazione prodotta, ha presentato una proposta adeguata e coerente con gli obiettivi auspicati dalla città sotto il profilo economico e sportivo. Rivolgo i miei più sentiti ringraziamenti alle altre società che hanno concorso alla manifestazione d'interesse per l'attenzione dimostrata nei confronti del nostro territorio e della nostra realtà calcistica".



"Un ringraziamento - ha proseguito il sindaco facente funzioni, come riporta l'Ansa - va ai tifosi e alla curva sud, nella speranza che la giornata odierna possa chiudere il periodo di grande sofferenza che abbiamo vissuto insieme fino ad oggi. Un sincero in bocca al lupo lo rivolgo infine alla nuova società che avrà il compito di guidare la squadra della nostra città".