"Saranno mesi duri, durissimi". In Gran Bretagna, Boris Johnson ha lanciato un appello al paese affinché si unisca ancora una volta dietro misure estreme di contenimento del virus: un lockdown nazionale, il terzo da maggio ad oggi, che durerà almeno sino a metà febbraio. Parlando in TV alla nazione, il primo ministro britannico ha sottolineato che la cosiddetta "variante inglese" del Covid è per circa il 60% più contagiosa delle precedenti. Se le restrizioni stavano funzionando, il nuovo ceppo ha costretto il governo all’ennesimo ripensamento, come si legge su Corriere.it. Chiusi dunque negozi e ristoranti, palestre e impianti sportivi, centri culturali, biblioteche, teatri e, soprattutto, chiuse le scuole e le università: didattica a distanza per tutti a cominciare dal 5 gennaio, anche per i bambini delle elementari che solo il 4 gennaio erano tornati sui banchi.