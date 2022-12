Toccare il fondo per rialzarsi. Cambiare, voltare pagina e ripartire.. Dito puntato contro Vahid Halilhodzic e tanti saluti al ct. Bisognava trovare in poco tempo un allenatore capace non solo di far giocare bene la squadra, ma di ricompattare uno spogliatoio completamente spaccato.- I vertici della federazione sondano due profili: da una parte Walid Regragui, ex difensore che ha giocato in Francia negli anni 2000 e già vice ct dal 2011 al 2013.. La federazione marocchina bluffa: parla con Regragui, ma tutti hanno già deciso per l'allenatore italiano. La trattativa è lunga, lunghissima. Spunta una clausola dietro l'altra, e all'ennesima richiesta da parte dei dirigenti di inserire qualche paletto Mazzarri si alza e se ne va: "Grazie a tutti, arrivederci". Non sentiva la fiducia.- In federazione fanno all in sulla seconda scelta: "Regragui? Sei il nuovo ct del Marocco per i Mondiali". Una situazione simile gli era capitata quando giocava nelle giovanili del Dijon, l'allenatore della prima squadra andò a vedere qualche allenamento e notò subito quel talento: "Cosa ci fa lì?! Lo voglio subito in prima squadra".. Quando l'attuale ct decise di allenare diventò l'ombra di Garcia: studiava i suoi allenamenti, prendeva appunti e rubava i segreti con lo sguardo.- Oggi ha portato il Marocco agli ottavi di un Mondiale - da primo del gruppo F - mettendosi alle spalle le favorite Belgio e Croazia., fatti fuori dall'ex ct perché considerati non adatti al suo gioco. Regragui la pensa diversamente: "Ziyech è un ragazzo d'oro, basta saperlo prendere". Lui ci è riuscito, e ha costruito la squadra intorno a lui e agli 'italiani' Amrabat e Sabiri, in uscita dalla Sampdoria.