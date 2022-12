Quest’oggi, dopo le dichiarazioni atte a mettere Sofyan Amrabat sotto i rifletto, il commissario tecnico del Marocco Walid Regragui è tornato a parlare del centrocampista della Fiorentina, anche se questa volta non saranno molto contenti dalle parti di Viale Manfredo Fanti. Questo un estratto delle sue dichiarazioni alla tv marocchina Arryadia:



"Con tutto il rispetto per la Fiorentina, Amrabat deve giocare in uno dei primi 10 club. Amallah e Ounahi troveranno sicuramente club migliori e lo stesso per Ziyech, che ha dimostrato cosa può fare, merita di essere titolare nel Chelsea".