Reijnders: "Gap tra Milan e Inter? Vi dico perché la prossima stagione sarà diverso"

, centrocampista olandese del, ha parlato a margine dell'evento per il premio Gentlemen Fair Play:"È un onore per me ricevere questo premio. Arrivo da un piccolo club in Olanda e ora essere premiato qui stasera è un grande onoro per me"."Sì, ovviamente siamo delusi. Il nostro obiettivo era vincere lo Scudetto e sfortunatamente non è successo. Per quanto riguarda me, si tratta solo di adattarsi al calcio italiano, migliorarmi e fare step più grandi la prossima stagione"."Penso che in questa stagione c'erano tanti nuovi calciatori, dovevamo conoscerci. La prossima stagione ci sarà una bella differenza".

"Si è infortunato recentemente, penso che questo sia il motivo della decisione. Sta facendo molto bene, è un buon calciatore e una bella persona, spero che la prossima volta venga chiamato"."Personalmente mi ritengo un giocatore in grado di ricoprire tutti i ruoli a centrocampo. Quest’anno sono stato impiegato con compiti più difensivi e credo che questa sia una cosa buona per il mio sviluppo calcistico".