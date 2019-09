Il centrocampista del Reims Rémi Oudin parla a L'Equipe del mancato arrivo alla Fiorentina: "Domenica 1 settembre, per me il mercato è chiuso, non mi aspetto niente. Torno a casa alle 19, ricevo una chiamata dal mio agente: la Fiorentina ha presentato una prima offerta al Reims per prendermi. È stata rifiutata, una seconda deve arrivare. Non aveva detto nulla prima dell'incontro per proteggermi. È stata una vera gioia, un'opportunità da cogliere. Ma rimanevano dettagli da sistemare. Nella mia testa ero andato avanti, mi stavo preparando per partire. Lunedì ho svuotato l'armadietto, era simbolico per la partenza, la fine di una storia. Un amico mi ha lasciato alla stazione per il treno delle 8.37. Per me, era quasi tutto sistemato. Sono salito sul treno. Non ero ancora seduto quando ho ricevuto una chiamata che ha seminato dubbi. Chi era? Il mio agente. Ho sentito che c'era qualcosa. La Fiorentina ha sospeso la trattativa. Sono sceso al volo".