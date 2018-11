Arrivato in estate dal Napoli, Pepe Reina è diventato il portiere di coppa del Milan: sempre titolare in Europa League, giovedì è pronto a riprendersi il posto nella sfida contro il Dudelange. Nel frattempo lo spagnolo si racconta a El Transitor di Onda Cero, svelando i suoi sogni per il futuro: "In futuro vorrei allenare squadre come Barcellona o Real Madrid, è il sogno di ogni allenatore".



ORA C'E' IL MILAN - Sotto contratto con il Milan fino al 2021, Reina spiega: "Voglio godermi il calcio in questi tre anni, ma voglio prepararmi molto bene per diventare un allenatore vincente in futuro".



IL LIVERPOOL - "Il miglior Reina si è visto a Liverpool, quelle sono state le migliori stagioni".