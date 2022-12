Al cuore non si comanda. Il legame con il continente africano di Hervé Renard è così forte da andare oltre al suo paese di nascita. Il tecnico dell'Arabia Saudita, ha dichiarato ai microfoni di RMC Sport di aver già scelto chi tifare nella semifinale tra Francia e Marocco. "Sono nato in Francia, ma tiferò Marocco. Mi dispiace ma questo paese mi ha dato amore fino a un punto che non avrei potuto mai immaginare. Spesso è quel che succede in questi paesi: o ti odiano o ti amano. Io ho ricevuto da loro così tanto che oggi condivido la loro gioia, pur rimanendo in disparte. Gli auguro tutto il meglio" ha svelato il ct. Il suo legame con gli Atlas Lions nasce in ragione della sua esperienza sulla panchina marocchina, che ha guidato dal 2016 al 2019.